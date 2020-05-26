Еще 131 житель Воронежской области вылечился от коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T12:19:58+03:00

Отрицательные тесты на коронавирус получили уже 1057 наших земляков, победивших эту опасную болезнь. Фото: из архива «КП»

По этому показателю наш регион занимает восьмое место в России

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области выздоровел от коронавируса 131 человек. Всего их стало 1157. Таковы оперативные данные по 25 мая. Наша область идет на восьмом месте в России по количеству людей, победивших эту опасную заразу.

В то же время достаточно тревожны цифры по количеству заразившихся – их 25 мая было 63. Больше не было с начала пандемии коронавируса. В то же время увеличение числа заболевших может быть связано с возрастанием числа сделанных тестов.

Напомним, всего в Воронежской области заразился коронавирусом 1581 человек, 17 из них умерли.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU