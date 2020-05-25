2020-05-25T15:57:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области появилась новая преграда для второго этапа снятия ограничений по коронавирусу

Теперь наш регион не соответствует по проценту свободного коечного фонда для лечения Covid-19
Олег ИВАНОВ
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Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, пока не радуют. Если раньше мы писали, что наш регион не соответствует только по коэффициенту распространения инфекции, то теперь возникли вопросы и по свободному коечному фонду.

По данным от оперштаба на 25 мая, коэффициент распространения инфекции: 1,35, а норма 0,8. А свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 49,2% (норма 50%).

Пока мы укладываем только по показателям тестирования на 100 тысяч жителей: у нас 128,1 при норме 90.

При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации со 2 июня могут разрешить работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.

Сейчас в регионе общее число зараженных достигло 1518 человек. 25 мая в Воронежской области коронавирус нашли еще у 55 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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