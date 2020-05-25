В Воронежской области подтвердилось 55 новых случаев коронавируса на 25 мая
Общее число заболевших составляет 1518 человек
При этом коронавирус победили 1010 местных жителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Воронежской области коронавирусную инфекцию COVID-19 нашли еще у 55 местных жителей. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 25 мая.
Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ним ведется работа. Общее число зараженных достигло 1518 человек.
По последним данным, в медорганизациях остаются изолированными 805 человек. Под наблюдением на дому находятся 2888 местных жителей. От коронавируса умерли 17 пациентов. Выздоровели 1010.
ИСТОЧНИК KP.RU