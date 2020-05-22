В воронежский «Факел» пришли два нападающих

22 Май 2020 2020-05-22T20:07:04+03:00

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Подписали контракты с «Факелом» два форварда.

27-летний Александр Подбельцев последние два сезона играл за «Чайку» из села Песчанокопское Ростовской области. Как и «Факел», этот клуб играет в ФНЛ. В течение этих двух сезонов Подбельцев в 57 матчах забил 21 мяч.

Еще один нападающий, 25-летний Андрей Разборов, пришел из омского «Иртыща», выступающего в зоне «Восток» второго дивизиона. Даже с поправкой на уровень, на котором он выступал, результативность форварда не может не вызывать уважения, - 28 мячей в 33 матчах.

Еще одна приятная новость – 21 мая экспертная комиссия Футбольной национальной лиги по видеосвязи провела заседание, на котором признали соответствующими критериям ФНЛ все документы «Факела» на лицензирование. В итоге теперь их должен утвердить РФС. Но это уже скорее всего будет чисто технический момент. С получением лицензии можно уже точно будет говорить, что «Факел» следующий сезон проведет в ФНЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU