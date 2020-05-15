2020-05-15T16:02:49+03:00
Спорт

Исполком РФС дал «зеленый свет» на еще один сезон воронежского «Факела» в ФНЛ

Первенство второго по силе дивизиона российского футбола решили не завершать
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 мая прошло заседание исполкома РФС. Его проводили в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

На исполкоме Российского футбольного сезона приняли окончательное решение по поводу судьбы первенства ФНЛ в этом году. С решением руководителей Футбольной национальной лиги спорить не стали. Этот сезон во втором по силе дивизионе российского футбола будет не доигран. В то же время игры премьер-лиги возобновятся 21 июня, но пройдут без зрителей. Место двух худших команд элитного дивиона, которые определятся по итогам оставшихся матчей, в будущем сезоне займут волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

Ранее мы сообщали, что прекращение сезона в ФНЛ, как ни странно, практически гарантирует то, что «Факел» не вылетит. В бедственном положении находится ряд клубов ФНЛ: «Армавир», «Луч» из Владивостока и еще, как минимум, две-три команды. Они могут не потянуть второй по силе российский дивизион по финансам. А учитывая то, что «Ротор» и «Химки» уйдут на повышение, даже с обычным пополнением из второго дивизиона в ФНЛ образуется недобор. Так что сейчас обретший относительную финансовую стабильность «Факел» почти наверняка не попросят на выход, несмотря на то, что на данный момент он занимает предпоследнее 19 место.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская область может выйти на плато по коронавирусу уже в ближайшее время
Под Воронежем пьяный мужчина украл 9 гусей, но по дороге 7 из них удалось от него скрыться
Общегородской выпускной 2020 в Воронеже решили отменить
Воронежцы боятся забирать из больниц родственников, переболевших коронавирусом
Еще 77 жителей Воронежской области победили коронавирус
Воронежские бизнес-абоненты Tele2 потребляют вдвое больше интернет-трафика
В Воронежской области местные жители похитили водителя такси
В Воронежской области провели 78 тысяч тестов на коронавирус
На борту возвратного авиарейса из Еревана в Воронеж ожидается более 80 человек
Исполком РФС дал «зеленый свет» на еще один сезон воронежского «Факела» в ФНЛ
Воронежский врач прокомментировала беременность 13-летней девочки в приемной семье
Воронежец вонзил нож в грудь своего знакомого из-за ссоры
В районе Воронежской области, где до сих пор не было коронавируса, обнаружили трех больных
В Воронежской области сотрудник школы упал с двухметровой высоты и погиб
В Воронежской области будут судить наркосбытчиков, вещества через тайники
Воронежский аэропорт завысил цену парковки на 150 рублей
В Воронеже подлечивают зайку, найденную во время покоса травы под Тамбовом