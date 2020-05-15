Исполком РФС дал «зеленый свет» на еще один сезон воронежского «Факела» в ФНЛ

15 Май 2020 2020-05-15T16:02:49+03:00

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15 мая прошло заседание исполкома РФС. Его проводили в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

На исполкоме Российского футбольного сезона приняли окончательное решение по поводу судьбы первенства ФНЛ в этом году. С решением руководителей Футбольной национальной лиги спорить не стали. Этот сезон во втором по силе дивизионе российского футбола будет не доигран. В то же время игры премьер-лиги возобновятся 21 июня, но пройдут без зрителей. Место двух худших команд элитного дивиона, которые определятся по итогам оставшихся матчей, в будущем сезоне займут волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

Ранее мы сообщали, что прекращение сезона в ФНЛ, как ни странно, практически гарантирует то, что «Факел» не вылетит. В бедственном положении находится ряд клубов ФНЛ: «Армавир», «Луч» из Владивостока и еще, как минимум, две-три команды. Они могут не потянуть второй по силе российский дивизион по финансам. А учитывая то, что «Ротор» и «Химки» уйдут на повышение, даже с обычным пополнением из второго дивизиона в ФНЛ образуется недобор. Так что сейчас обретший относительную финансовую стабильность «Факел» почти наверняка не попросят на выход, несмотря на то, что на данный момент он занимает предпоследнее 19 место.

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ИСТОЧНИК KP.RU