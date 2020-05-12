2020-05-12T13:53:48+03:00
Спорт

Воронежский «Факел», скорее всего, останется в ФНЛ из-за коронавируса

Если на исполкоме РФС одобрят решение Футбольной национальной лиги о досрочном завершении сезона, шансы нашего клуба на сохранение прописки велики
Юрий КОЗЛОВ
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Футболисты "Факела" в режиме самоизоляции готовятся, видимо, уже к следующему сезону в ФНЛ.Футболисты "Факела" в режиме самоизоляции готовятся, видимо, уже к следующему сезону в ФНЛ.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В футбольных кругах обсуждают будущее «Факела» в ФНЛ. Как известно, на видеоконференции с участием руководителей клубов Футбольной Национальной Лиги приняли решение не заканчивать сезон во втором по силе дивизионе нашего футбола. Однако без утверждения Российского футбольного сезона завершить первенство ФНЛ нельзя. На ближайшем исполкоме РФС, который состоится 15 мая, примут окончательное решение, оставить сезон в Футбольной национальной лиге незаконченным или нет.

Между тем, в случае, если в РФС не станут спорить с мнением руководителей клубов ФНЛ, велика вероятность того, что «Факел» Футбольную национальную лигу в этом сезоне не покинет. Дело в том, что, судя по данным источника «КП», в бедственном положении находится ряд клубов ФНЛ: «Армавир», «Луч» из Владивостока и еще, как минимум, две-три команды. Они могут не потянуть второй по силе российский дивизион по финансам. Волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», напротив, горят желанием пополнить Премьер-лигу. Таким образом, из ФНЛ могут уйти сразу семь команд. И даже с обычным пополнением из второго дивизиона может образоваться недобор. Значит, и понижать в ранге вряд ли кого-то будут чисто по спортивным принципам.

Тем временем в клубе сообщают, что шанс пройти лицензирование в ФНЛ у «Факела» велик. Вроде бы навели порядок с финансами, расплатились с долгами, никто из футболистов не горит желанием покинуть команду. Таким образом, впервые за долгое время «Факел» имеет шанс начать новый чемпионат с костяком из 18-20 игроков, выступавшим в прошлом сезоне.

Учитывая все эти факторы, скорее всего, наш клуб в случае прекращения первенства ФНЛ во второй дивизион не спустится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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