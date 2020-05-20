В Воронежской области еще 37 человек вылечились от коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T17:07:20+03:00

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В Воронежской области 37 человек победили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба в среду, 20 мая. Общее число выздоровевших - 758.

По данным на вечер, 20 мая, в медорганизациях с подозрением на коронавирус изолировано 884 местных жителя. Это на 13 меньше, чем сутками ранее. Под наблюдением на дому находятся 2 274 человека. День назад это число составляло 2 262. Умерли 16. COVID-19 подтвердился у 20 воронежцев. Общее число зараженных - 1266.

ИСТОЧНИК KP.RU