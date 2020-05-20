2020-05-20T17:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области еще 37 человек вылечились от коронавируса

Общее число победивших болезнь - 758
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
С подозрением на коронавирус изолировано 884 местных жителя.С подозрением на коронавирус изолировано 884 местных жителя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Воронежской области 37 человек победили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба в среду, 20 мая. Общее число выздоровевших - 758.

По данным на вечер, 20 мая, в медорганизациях с подозрением на коронавирус изолировано 884 местных жителя. Это на 13 меньше, чем сутками ранее. Под наблюдением на дому находятся 2 274 человека. День назад это число составляло 2 262. Умерли 16. COVID-19 подтвердился у 20 воронежцев. Общее число зараженных - 1266.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже женщина поверила интернет-любовнику и лишилась двух миллионов рублей
В Воронежской области еще четырем медикам не выплатили надбавки в полном объеме
В Воронеже будут судить водителя, по вине которого умерла женщина
В Воронежской области еще 37 человек вылечились от коронавируса
В Воронеже блогер обокрал спортмагазин, пообещав продавцам прорекламировать товар в соцсети
Воронежская прокуратура заблокировала сайты по продаже дипломов
Пострадавшим из-за коронавируса работникам крытых рынков в Воронеже планируют снизить аренду
Работающий с коронавирусными больными воронежский врач пожаловался на невыплату надбавок
В Воронежской области двое предпринимателей торговали контрафактными сигаретами и алкоголем
В Воронежской области провели почти 94 тысячи исследований на коронавирус
В Воронежском заповеднике олени попали в объектив фотоловушки
В Воронеже поймали шоколадного вора
«РВК-Воронеж» предлагает населению услугу «заказать вывоз стоков»
В Воронежской области показатели по коронавирусу остаются в пределах нормы
В Воронежской области на дополнительные выплаты соцработникам направят более 95 миллионов рублей
В колонию под Воронежем вместе с бревнами пытались завести мобильники и сим-карты
В Воронеже стало известно точное время открытия моста через водосброс
Воронежца обманули на 25 тысяч во время покупки детской коляски
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Воронеже
В Воронеже завели административные дела на шесть нарушителей масочного режима