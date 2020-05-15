2020-05-15T18:13:37+03:00
Общество

Общегородской выпускной 2020 в Воронеже решили отменить

Администрация отказалась от праздника из-за ситуации с коронавирусом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Моменты первого общегородского праздника.Моменты первого общегородского праздника.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Общегородского выпускного в Воронеже в этом году не будет. Об этом корреспонденту «КП - Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии. Отмена праздника связана с эпидемией коронавируса.

Напомним, первый общегородской выпускной прошел в ночь на 29 июня 2019-го, в нем приняли участие около четырех тысяч ребят. Торжество запомнилось многим в том числе и из-за выступления Тимы Белорусских. Планировалось, что праздник этом году состоится в парке «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня. На выпускной собирались прийти более 4,2 тысячи детей.

- В течение года профильными структурами администрации города детально прорабатывалась программа праздника. К сожалению, распространение новой коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в проведение множества запланированных мероприятий, как на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Министерство просвещения допускает очередной перенос проведения единого государственного экзамена с 8 июня на более поздний период, а это значит, что дата окончания итоговой аттестации выпускников остается открытой. В связи с этим было принято решение отказаться в текущем году от проведения общегородского выпускного, - рассказали «Комсомолке» в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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