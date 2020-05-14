В Воронеже строительство нового выезда из микрорайона Тенистый может начаться в 2021 году

14 Май 2020 2020-05-14T12:42:03+03:00

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Строительство нового выезда из микрорайона Тенистый может начаться в 2021 году. Об этом сообщил 14 мая руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин в прямом эфире. Дорога должна пройти через микрорайон «Гардарика» с выходом на проспект Патриотов.

Отметим, что проект столь важной для местных жителей дороги уже прошел госэкспертизу. Трехкилометровый двухполосный дублер должен стать альтернативой для Тепличного, так как сегодня воронежцам часто приходиться стоять в многокилометровых пробках, чтобы въехать в микрорайон или выехать из него.

О финансировании проекта, а его бюджет несомненно будет не малым, пока не сообщается. Вероятно, часть затрат будет покрыта за счет поступлений из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU