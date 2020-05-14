2020-05-14T09:31:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже ещё 45 человек заболели коронавирусом к утру 14 мая

Число инфицированных с начала периода пандемии превысило тысячу человек
Ярослав ИВАНОВ
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию. 14 мая положительные тесты подтвердили заражение Covid-19 ещё 45 человек в регионе. Пациентов уже лечат, круг их общения проверяют на заражение коронавирусом.

Напомним, с начала периода пандемии в Воронежской области COVID-19 заразились 1028 человек, 15 из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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