В Воронеже ещё 45 человек заболели коронавирусом к утру 14 мая
Число инфицированных с начала периода пандемии превысило тысячу человек
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию. 14 мая положительные тесты подтвердили заражение Covid-19 ещё 45 человек в регионе. Пациентов уже лечат, круг их общения проверяют на заражение коронавирусом.
Напомним, с начала периода пандемии в Воронежской области COVID-19 заразились 1028 человек, 15 из них умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU