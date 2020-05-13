В Воронежской области выздоровели от коронавируса еще 72 человека

13 Май 2020 2020-05-13T17:33:57+03:00

Анализы показали, что за последние сутки 72 жителя области вылечились от коронавируса, в то время как заболели им 40. Фото: из архива «КП»

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В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили свежие данные о количестве выздоровевших от этой заразы в Воронежской области.

Оказалось, что за последние сутки от этой опасной болезни избавились еще 72 человека, всего теперь их стало 424. Напомним, что случаи повторного заражения коронавирусом в России пока, если и есть, то крайне редки.

Вызывает оптимизм и тот факт, что по сравнению с новыми заразившимися (утром 13 мая стало известно еще о 40 больных), количество выздоровевших больше почти в два раза.

Напомним, что всего за время начала регистрации больных коронавирусом в нашем регионе в Воронежской области подхватили эту заразу 983 человека. 15 из них умерли. 852 по состоянию на утро 13 мая находились в медучреждениях (возможно, сейчас эта цифра изменилась в сторону уменьшения). 2372 жителя нашей области находятся под домашним наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU