2020-05-13T17:33:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области выздоровели от коронавируса еще 72 человека

Теперь наших земляков, победивших эту болезнь, стало уже 424
Юрий КОЗЛОВ
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Анализы показали, что за последние сутки 72 жителя области вылечились от коронавируса, в то время как заболели им 40.Анализы показали, что за последние сутки 72 жителя области вылечились от коронавируса, в то время как заболели им 40.Фото: из архива «КП»
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В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили свежие данные о количестве выздоровевших от этой заразы в Воронежской области.

Оказалось, что за последние сутки от этой опасной болезни избавились еще 72 человека, всего теперь их стало 424. Напомним, что случаи повторного заражения коронавирусом в России пока, если и есть, то крайне редки.

Вызывает оптимизм и тот факт, что по сравнению с новыми заразившимися (утром 13 мая стало известно еще о 40 больных), количество выздоровевших больше почти в два раза.

Напомним, что всего за время начала регистрации больных коронавирусом в нашем регионе в Воронежской области подхватили эту заразу 983 человека. 15 из них умерли. 852 по состоянию на утро 13 мая находились в медучреждениях (возможно, сейчас эта цифра изменилась в сторону уменьшения). 2372 жителя нашей области находятся под домашним наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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