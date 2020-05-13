В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 40 человек на 13 мая

13 Май 2020 2020-05-13T09:42:11+03:00

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В Воронежской области коронавирусная инфекция Covid-19 подтвердилась еще у 40 человек. Такие данные озвучил региональный оперштаб в среду, 13 мая. Общее число заболевших - 983.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Напомним, в медорганизациях региона остаются изолированными 852 человека. Под домашним наблюдением - 2 372.Треть зараженных коронавирусом - 306 человек - проходят лечение амбулаторно, то есть дома. С подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались 15 человек. Выздоровели 352.

ИСТОЧНИК KP.RU