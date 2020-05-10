2020-05-10T12:02:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеж назначен рейс для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении

Планируется, что наши соотечественники прилетят из Еревана 17 мая
Олег ИВАНОВ
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Зарегистрироваться на рейс можно через портал ГосуслугЗарегистрироваться на рейс можно через портал ГосуслугФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Минкомсвязи опубликовало в Telegram-канале предварительный график авиарейсов для возвращения россиян на родину с 10 по 19 мая.

В частности на 17 мая намечен рейс NGT747 из Еревана в Воронеж. Наши соотечественники, которым ранее не удалось выехать из столицы Армении из-за коронавируса, должны вылететь в 13.20 по местному времени. Зарегистрироваться на рейс можно через портал Госуслуг.

Также планируется, что наши соотечественники вернутся, например, из Кишенева, Сейшел, Бангкока, Барселоны, Нью-Йорка. Рейсы назначены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург и некоторые другие города.

Напомним, самолет с россиянами приземлился в воронежском аэропорту 29 марта в 12.15. Воронежцев тогда возмутило решение властей распустить всех 207 прилетевших из Таиланда туристов на самоизоляцию. Тогда анализы на коронавирус у всех пассажиров авиарейса были отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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