В Воронеже приземлился самолет из Таиланда с 207 эвакуированными россиянами

29 Март 2020 2020-03-29T14:43:57+03:00

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В воронежском аэропорту приземлился самолет из таиландского курорта Пхукет. На фото видно много машин полиции, встречающих рейс. Видимо, решили перестраховаться, чтобы обеспечить режим максимальной изоляции пассажиров.

Машина медиков в аэропорту.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Напомним, на самолете летели 207 пассажиров, 90 из них – воронежцы. Повышенной температуры ни у кого не обнаружили. Всех отправили домой спецтранспортом на обязательную самоизоляцию. За ними регулярно будут наблюдать. На самолете среди пассажиров. кроме жителей Воронежской области, были туристы из 12 регионов России. Этих людей домой отвезут представители их регионов, специально приехавшие в наш аэропорт.

Судя по количеству машин, контроль пассажиров был достаточно серьезным.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Напомним, за прошедшие сутки в Воронежской области число людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус, увеличилось на четырех человек. Сейчас их 38. Не изменилось число заразившихся шесть, их состояние удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU