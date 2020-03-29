2020-03-29T14:43:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже приземлился самолет из Таиланда с 207 эвакуированными россиянами

Заболевших на борту не было [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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На взлетной полосе пассажиров из Таиланда ждал внушительный эскорт.На взлетной полосе пассажиров из Таиланда ждал внушительный эскорт.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.
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В воронежском аэропорту приземлился самолет из таиландского курорта Пхукет. На фото видно много машин полиции, встречающих рейс. Видимо, решили перестраховаться, чтобы обеспечить режим максимальной изоляции пассажиров.

Машина медиков в аэропорту. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Машина медиков в аэропорту.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Напомним, на самолете летели 207 пассажиров, 90 из них – воронежцы. Повышенной температуры ни у кого не обнаружили. Всех отправили домой спецтранспортом на обязательную самоизоляцию. За ними регулярно будут наблюдать. На самолете среди пассажиров. кроме жителей Воронежской области, были туристы из 12 регионов России. Этих людей домой отвезут представители их регионов, специально приехавшие в наш аэропорт.

Судя по количеству машин, контроль пассажиров был достаточно серьезным. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Судя по количеству машин, контроль пассажиров был достаточно серьезным.Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Напомним, за прошедшие сутки в Воронежской области число людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус, увеличилось на четырех человек. Сейчас их 38. Не изменилось число заразившихся шесть, их состояние удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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