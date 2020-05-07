2020-05-07T16:40:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Уменьшилось число воронежцев с подозрением на коронавирус

Число выздоровевших превысило за сутки число заболевших
Ярослав ИВАНОВ
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Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию по состоянию на вечер 7 мая.

Уменьшилось количество воронежцев, изолированных в медорганизациях - до 783 (вчера их было 810). Зато под наблюдением на дому возросло до 2 035 человек (вчера их было 1902).

Напомним, утром 7 мая диагноз подтвердился у 34 местных жителей. Зато еще 44 человека вылечились, общее число выздоровевших выросло до 209 человек.

Напомним, c начала пандемии общее число зараженных коронавирусом достигло 731 человека. Самое большое число зараженных в Воронеже и Новоусманском районе.

12 человек умерли. 57 процентов заболевших коронавирусом, переносят болезнь без симптомов. Всего в регионе провели 57 756 лабораторных исследований на наличие COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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