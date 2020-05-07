В Воронежской области за сутки 44 человека победили коронавирус

7 Май 2020 2020-05-07T15:40:17+03:00

Всего с болезнью справились 209 человек

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области зафиксировали очередной рекорд по победившим коронавирус. За сутки с болезнью справились 44 человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе в четверг, 7 мая. Таким образом, общее число выздоровевших выросло до 209 человек.

Напомним, по информации на утро 7 мая диагноз подтвердился у 34 местных жителей. Общее число зараженных достигло 731. 12 из них умерли, .57 процентов заболевших коронавирусом, переносят болезнь без симптомов. Всего в регионе провели 57 756 лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Кроме того, стало известно, в каких районах Воронежской области больше болеют коронавирусом. Самое большое число зараженных в Воронеже и Новоусманском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU