В Минобороны сообщили, когда завершится строительство новой инфекционной больницы в Воронеже

4 Май 2020 2020-05-04T11:58:36+03:00

Пока что все соответствует намеченному графику - медучреждение готово на 8%

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Работы по строительству новой инфекционной больницы на улице Ростовской в Воронеже завершены на 8%. Возведение медучреждения ведется круглосуточно и не отстает от графика. Об этом 4 мая сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Все задействованные сотрудники регулярно тестируются на Covid-19.

В Минобороны также представили отчет о проделанной работе. Так, стало известно, что площадь возводимой в Воронеже больницы составит более 10 тысяч квадратных метров. Она будет рассчитано, как и говорилось ранее, на 200 мест.

По последним данным, в работе задействованы 618 человек и 95 единиц техники. Сдать объект должны 25 июня. Уже завершена планировка и произведена вырубка деревьев. Сейчас идет заливка фундаментной плиты.

Новое инфекционное медучреждение начали строить неподалеку от больницы № 8 по проекту Министерства обороны 25 апреля. Решение о возведении было принято во время общения в режиме видеоконференции президента Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Ожидается, что на постройку больницы потребуется не больше двух месяцев.

Не так давно, кстати, армейские саперы во время обследования места строительства быстровозводимой инфекционной больницы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU