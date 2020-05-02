В Воронеже от коронавируса вылечились еще два человека
Общее число выздоровевших достигло 117 человек
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил текущую статистику по заболеванию. К вечеру 2 мая выздоровело ещё два человека. Всего на сегодняшний момент от COVID-19 вылечились 117 воронежцев.
Сейчас 448 человек проходят лечение от новой инфекции. Ещё 660 жителей региона изолировано в медучреждениях. Под наблюдением на дому остаются 3 369 воронежцев.
Напомним, с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 565 человек. Девять скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU