2020-05-02T19:57:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже от коронавируса вылечились еще два человека

Общее число выздоровевших достигло 117 человек
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил текущую статистику по заболеванию. К вечеру 2 мая выздоровело ещё два человека. Всего на сегодняшний момент от COVID-19 вылечились 117 воронежцев.

Сейчас 448 человек проходят лечение от новой инфекции. Ещё 660 жителей региона изолировано в медучреждениях. Под наблюдением на дому остаются 3 369 воронежцев.

Напомним, с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 565 человек. Девять скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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