В Воронежской области к 29 апреля умер девятый пациент с коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T19:15:04+03:00

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В воронежской БСМП №8 скончался мужчина в возрасте 68 лет. Его финальный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

До этого мы рассказывали о том, что БСМП №8 скончалась 82-летняя женщина - у пациентки была патология сердечно-сосудистой системы. Недавно в больницу она поступила с внебольничной пневмонией.

Отметим, что 29 апреля еще 17 человек в регионе победили коронавирусную инфекцию. Таким образом, число выздоровевших достигло 74 человек. Всех больных выписали из медучреждений.

Однако к 29 апреля официально диагноз подтвержден уже у 459 жителей области. За последние сутки число заболевших увеличилось на 39 человек. Среди новых выявленных заболевших — 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей 3 и 12 лет, заразившихся контактным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU