2020-04-29T20:08:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор планирует продлить режим самоизоляции в Воронежской области до 12 мая

Предстоящие дни должны стать определяющими в выборе дальнейших действий
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Глава региона попросил владельцев и руководителей предприятий, которые не прерывали свою работу или собирались возобновить ее с 6 мая, сделать 6, 7 и 8 мая выходнымиГлава региона попросил владельцев и руководителей предприятий, которые не прерывали свою работу или собирались возобновить ее с 6 мая, сделать 6, 7 и 8 мая выходнымиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Глава Воронежской области Александр Гусев 29 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу попросил владельцев и руководителей предприятий, которые не прерывали свою работу или собирались возобновить ее с 6 мая, сделать 6, 7 и 8 мая выходными днями. Таким образом, особый режим планируется продлить до 12 мая.

28 апреля президент Владимир Путин объявил в России нерабочими дни с 6 по 8 мая. Соответственно в нашем регионе поддержали это решение.

- Наши прогнозы говорят о том, что ситуация будет развиваться по сценарию без крайних тяжелых проявлений. Расчеты показывают, что нам не придется задействовать все реанимационные койки. Будет занято, скорее всего, порядка трети выделенного коечного фонда. Но этот сценарий обеспечит только соблюдение мер самоизоляции. Предстоящие дни - определяющие, и мы должны принять правильные решения, - подчеркнул Александр Гусев.

В регионе сейчас подготовлено 1686 коек для пациентов с коронавирусом. Дополнительно было проведено 909 кислородных точек, в медицинских учреждениях установлено 4 стационарных газификатора.

В Воронежской области самоизоляция началась с 28 марта. Первоначально были закрыты практически все места массового скопления людей: торговые центры, рынки, непродовольственные магазины, часть предприятий. С начала апреля по решению губернатора режим немного ослабили.

Отметим, что 29 апреля было выявлено 39 новых случаев заражения Covid-19. А число жителей Воронежской области, изолированных в медучреждениях с подозрением на новый коронавирус, выросло до 573.

ИСТОЧНИК KP.RU

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