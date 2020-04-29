Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 29 апреля достигло 74 человек

29 Апр 2020 2020-04-29T16:12:47+03:00

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В Воронежской области еще 17 человек победили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с Covid-19 в среду, 29 апреля. Таким образом, число выздоровевших достигло 74 человек. Всех больных выписали из медучреждений.

Напомним, официально диагноз подтвержден у 459 жителей области. По данным на утро, 29 апреля, число заболевших увеличилось на 39 человек. Среди новых выявленных заболевших — 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей 3 и 12 лет, заразившихся контактным способом. Восемь человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU