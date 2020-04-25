Коронавирус в Воронеже: 25 апреля болезнь выявили еще у 22 человек
25 апреля официально подтвердили заражение Covid-19 еще у 22 человек в Воронежской области. Как сообщили в региональном оперативном штабе все они, кроме одного пациента, не покидали пределов региона.
Среди заболевших - 7 в возрасте старше 60 лет и еще один 8-летний ребенок. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Все, с кем контактировали заразившиеся воронежцы, уже установлены - с ними ведется работа.
24 апреля стало известно уже о 376 людях в регионе, изолированных с подозрением на Covid-19. Число больных коронавирусом в области не изменилось – их по-прежнему 291. Не обновились и цифры по находящимся под наблюдением на дому – их 2954. Не возросло и число выздоровевших – их 38.
Кроме того, 24 апреля в воронежской БСМП №8 скончалась 82-летняя женщина - ее предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат.
ИСТОЧНИК KP.RU