Коронавирус в Воронеже: 25 апреля болезнь выявили еще у 22 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T10:20:03+03:00

Среди заболевших - 7 в возрасте старше 60 лет и еще один 8-летний ребенок Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Все они не покидали наш регион

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25 апреля официально подтвердили заражение Covid-19 еще у 22 человек в Воронежской области. Как сообщили в региональном оперативном штабе все они, кроме одного пациента, не покидали пределов региона.

Среди заболевших - 7 в возрасте старше 60 лет и еще один 8-летний ребенок. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Все, с кем контактировали заразившиеся воронежцы, уже установлены - с ними ведется работа.

24 апреля стало известно уже о 376 людях в регионе, изолированных с подозрением на Covid-19. Число больных коронавирусом в области не изменилось – их по-прежнему 291. Не обновились и цифры по находящимся под наблюдением на дому – их 2954. Не возросло и число выздоровевших – их 38.

Кроме того, 24 апреля в воронежской БСМП №8 скончалась 82-летняя женщина - ее предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU