В Воронежской области изолированных с подозрением на коронавирус стало на 41 человека больше

24 Апр 2020 2020-04-24T19:43:09+03:00

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В оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили новые данные о жителях Воронежской области, изолированных с подозрением на заражение этой жуткой болезнью. Их стало уже 376 – на 41 человека больше, чем по данным на утро 24 апреля.

Кроме того, подтвердился диагноз восьмой жертвы коронавируса в нашем регионе. Напомним, 81 летняя женщина умерла в БСМП № 8. Ее госпитализировали с пневмонией. У пенсионерки было сопутствующее заболевание – патология сердечно-сосудистой системы.

Число больных коронавирусом в области не изменилось – их по-прежнему 291. Не обновились и цифры по находящимся под наблюдением на дому – их 2954. К сожалению, не возросло и число выздоровевших – их 38.

ИСТОЧНИК KP.RU