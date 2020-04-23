2020-04-23T17:46:46+03:00
Происшествия

В Воронеже направили в суд дело о гибели четырех человек в ДТП

Хотя оба виновника аварии мертвы
Юрий КОЗЛОВ
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"Киа" неслась с такой скоростью, что в момент столкновения ее почти не было видно."Киа" неслась с такой скоростью, что в момент столкновения ее почти не было видно.Фото: кадр с видео
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Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района направили в суд уголовное дело в отношении двух погибших водителей.

Напомним, 20 апреля 2019 года в пять часов утра у дома № 126 на Ленинском проспекте врезались друг в друга маршрутный «ПАЗ» и «KIA TF (Optima)». 55-летний водитель автобуса, 34-летний мужчина, руливший легковой машиной, а также его пассажирки 36 и 38 лет погибли на месте.

В ходе расследования выяснили, что оба водителя нарушали правила. Шофер автобуса по правилам должен был уступить дорогу. А водитель «Киа» мчался со скоростью выше 125 км/час да еще и будучи пьяным.

Родственники погибших водителей не согласились с прекращением уголовного дела. В итоге его все же будут рассматривать в Железнодорожном районном суде.

Воронеж. Авария КИА и ПАЗ.Видео: Виктор Медведев

ИСТОЧНИК KP.RU

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