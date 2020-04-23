В Воронежской области провели почти 25 тысяч исследований на коронавирус
В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили данные на 22 апреля
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В Воронежской области медики провели уже 24 528 лабораторных исследований на наличие COVID-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 22 апреля озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, теперь тесты для окончательного подтверждения диагноза делают сразу в области. Раньше их отправляли в Москву.
По данным на утро 23 апреля, коронавирусом заболел 261 житель региона. Вылечились 35 воронежцев. Семеро скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU