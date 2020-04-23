2020-04-23T12:10:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области провели почти 25 тысяч исследований на коронавирус

В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили данные на 22 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области медики провели уже 24 528 лабораторных исследований на наличие COVID-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 22 апреля озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, теперь тесты для окончательного подтверждения диагноза делают сразу в области. Раньше их отправляли в Москву.

По данным на утро 23 апреля, коронавирусом заболел 261 житель региона. Вылечились 35 воронежцев. Семеро скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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