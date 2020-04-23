2020-04-23T09:23:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса воронежцев выросло до 35 человек

За сутки выписали пятерых излечившихся пациентов
Ярослав ИВАНОВ
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фото из архива КПфото из архива КП
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области утром 23 апреля опубликовал статистику по заболеванию в регионе.

За сутки число выздоровевших увеличилось на 5 человек, то есть на сегодняшний момент выписали из больниц 35 воронежцев, излечившихся от коронавируса.

Напомним, сейчас лечение проходит 201 человек. Еще 320 воронежцев изолированы с подозрением на коронавирус.

С начала пандемии диагноз Covid-19 подтвержден у 236 воронежцев. Семь человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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