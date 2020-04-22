В Воронежской области 22 апреля изолировали еще 58 человек с подозрением на коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T20:07:58+03:00

Умерли, с подтвержденным диагнозом, 7 человек. Выздоровели и выписаны - 30 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Под наблюдением на дому остаются еще 2 668 человек

Изменить размер текста: A A

22 апреля к 19.00 в медорганизациях Воронежской области изолированы уже 320 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. За день до этого в больницах с подозрением на Covid-19 лежало 262 человека. Таким образом, прибавилось еще 58 «подозреваемых».

Увеличилось снова и число людей под домашним наблюдением с 2 293 до 2 668.

Подтвержден диагноз был в 236 случаях. Так, 22 апреля положительные анализы пришли еще 25 пациентам, шесть из них приехали из Москвы.

Умерли, с подтвержденным диагнозом, 7 человек. Выздоровели и выписаны - 30.

22 апреля на встрече с Владимиром Путиным губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких - однако уже заключен договор на поставку 52 аппаратов в мае.

Кроме того, в регионе собираются быстро возвести инфекционную больницу для борьбы с коронавирусом - вероятно, на 250 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU