В Воронеже коронавирусом заболел 3-летний ребенок
23 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области официально подтвердил заражение Covid-19 еще 25 человек.
Шестеро из них прибыли из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Среди них оказался 3-летний ребенок.
- Инфицированные находятся под наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, их проверят на заражение вирусом, - отметили в региональном правительстве.
Напомним, в настоящий момент от воронавируса вылечились 35 воронежцев. Семеро скончались. Сейчас в боксах находятся 226 человек. Изолированы в медучреждениях 320 человек с подозрением на Covid-19.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 261 житель Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU