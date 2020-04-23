В Воронеже коронавирусом заболел 3-летний ребенок

23 Апр 2020 2020-04-23T11:16:11+03:00

Тесты подтвердили Covid-19 еще у 25 человек

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23 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области официально подтвердил заражение Covid-19 еще 25 человек.

Шестеро из них прибыли из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Среди них оказался 3-летний ребенок.

- Инфицированные находятся под наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, их проверят на заражение вирусом, - отметили в региональном правительстве.

Напомним, в настоящий момент от воронавируса вылечились 35 воронежцев. Семеро скончались. Сейчас в боксах находятся 226 человек. Изолированы в медучреждениях 320 человек с подозрением на Covid-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 261 житель Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU