2020-04-22T19:22:12+03:00
Общество

Минтранс поможет закупить 56 низкозольных маршрутных автобусов для Воронежа

Кроме того, на будущий год возможна поставка еще 80 машин
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Новый транспорт должен появиться на основных маршрутахНовый транспорт должен появиться на основных маршрутахФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 22 апреля во время беседы в режиме видеоконференцсвязи с президентом Владимиром Путиным отметил, что в период пандемии коронавируса в регионе пострадала отрасль пассажирских перевозок. Он попросил помочь в обновлении подвижного состава общественного транспорта.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» есть соответствующая программа поддержки. Александр Гусев отметил, что ее важно сохранить и сконцентрировать средства на городах-миллионниках, где эти проблемы особо ощутимы.

- Воронеж, по нашему мнению, безусловно, к таким городам относится. Тема очень важная для населения с социальной точки зрения, с точки зрения общественного восприятия. Поэтому просил бы вас в этом вопросе нам помочь, - сказал Александр Гусев.

В итоге Минтранс поддержит общественный транспорт Воронежа. В этом году 56 низкопольными автобусами большой вместимости оснастят 2 магистральных маршрута. На будущий год возможна поставка еще 80 автобусов. Заявка Воронежа в министерство названа «великолепной».

- Мы в этом году дадим коллегам 56 автобусов на два магистральных маршрута. Это большие, новые, хорошие низкопольные автобусы на газомоторном топливе. У коллег хорошая заявка. На следующий год в заявке было порядка 80 автобусов на три магистральных маршрута дополнительно. Я думаю, что эти цифры мы тоже выдержим,- отметил министр транспорта Евгений Дитрих.

Встреча, к слову, началась с обсуждения мер по борьбе с коронавирусом в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области 22 апреля изолировали еще 58 человек с подозрением на коронавирус
В Воронеже отменили исследование гомосексуалистов для борьбы с ВИЧ
В Воронеже назначили руководителя управления административно-технического контроля
Пенсионерка из Воронежской области обокрала с помощью мобильного банка свою подругу
В Воронеже подписали соглашение о передаче парка «Дельфин» в концессию
Владимир Нетёсов: «Банкам необходимо выработать адресный подход к представителям бизнеса в период пандемии»
Минтранс поможет закупить 56 низкозольных маршрутных автобусов для Воронежа
В Воронеже быстро возведут инфекционную больницу для борьбы с коронавирусом
В воронежском микрорайоне Подгорное завершается монтаж волейбольной площадки
В Воронежской области уменьшилось число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Воронежские остановки начали дезинфицировать от коронавируса
В Воронеже сняли на видео саксофониста, устроившего концерт во дворе во время самоизоляции
Воронежским одиноким мамам, которых не отпускают с работы, посоветовали писать электронные письма
В Воронежской области 362 пары сыграют свадьбы на Красную горку, несмотря на коронавирус
Губернатор Воронежской области в режиме видеоконференции встретится с Владимиром Путиным
В Воронеже женщина поверила мошеннику и лишилась 150 тысяч рублей
В Воронежской области двое рецидивистов взяли в заложники таксиста
Жители Воронежской области стали реже болеть пневмонией, чем в 2019 году
В Воронежской области 91-летняя бабушка добивается звания ветерана войны
В Воронеже 15-летний школьник с подругой перевернулся на мотоцикле
В МЧС предупредили воронежцев о сильном ветре
В Воронежской области число проведенных тестов на коронавирус перевалило за 22 тысячи
Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых
Воронежский журфак прощается с легендарным преподавателем
У врача поликлиники Воронежской области заподозрили коронавирус
В воронежских многоэтажках начнут заваривать мусоропроводы