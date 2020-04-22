Минтранс поможет закупить 56 низкозольных маршрутных автобусов для Воронежа

22 Апр 2020 2020-04-22T19:22:12+03:00

Кроме того, на будущий год возможна поставка еще 80 машин

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев 22 апреля во время беседы в режиме видеоконференцсвязи с президентом Владимиром Путиным отметил, что в период пандемии коронавируса в регионе пострадала отрасль пассажирских перевозок. Он попросил помочь в обновлении подвижного состава общественного транспорта.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» есть соответствующая программа поддержки. Александр Гусев отметил, что ее важно сохранить и сконцентрировать средства на городах-миллионниках, где эти проблемы особо ощутимы.

- Воронеж, по нашему мнению, безусловно, к таким городам относится. Тема очень важная для населения с социальной точки зрения, с точки зрения общественного восприятия. Поэтому просил бы вас в этом вопросе нам помочь, - сказал Александр Гусев.

В итоге Минтранс поддержит общественный транспорт Воронежа. В этом году 56 низкопольными автобусами большой вместимости оснастят 2 магистральных маршрута. На будущий год возможна поставка еще 80 автобусов. Заявка Воронежа в министерство названа «великолепной».

- Мы в этом году дадим коллегам 56 автобусов на два магистральных маршрута. Это большие, новые, хорошие низкопольные автобусы на газомоторном топливе. У коллег хорошая заявка. На следующий год в заявке было порядка 80 автобусов на три магистральных маршрута дополнительно. Я думаю, что эти цифры мы тоже выдержим,- отметил министр транспорта Евгений Дитрих.

Встреча, к слову, началась с обсуждения мер по борьбе с коронавирусом в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU