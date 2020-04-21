Эпидемия коронавируса охватила 20 районов Воронежской области из 32

21 Апр 2020 2020-04-21T20:13:21+03:00

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По данным главного государственного санитарного врача Воронежской области Игоря Механтьева, коронавирус расширяет границы своей циркуляции. Об этом он рассказал во вторник, 21 апреля, на оперативном совещании в правительстве региона. По словам Механтьева, случаи заболевания зарегистрированы уже на территории 20 муниципальных районов (всего их в области 32).

- Одной из важных форм выявления как больных, так и бессимптомных носителей, является тестирование. Сегодня тесты на COVID-2019 проводят в 19 лабораториях различной форм собственности. Уже протестировано более 22 тысяч человек, – рассказал Игорь Механтьев.

Напомним, что количество заболевших в регионе достигло 211 человек. 30 выписаны, семеро умерли. В стационарах с подозрением на коронавирус находятся 262 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU