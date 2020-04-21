Эпидемия коронавируса охватила 20 районов Воронежской области из 32
По данным главного государственного санитарного врача Воронежской области Игоря Механтьева, коронавирус расширяет границы своей циркуляции. Об этом он рассказал во вторник, 21 апреля, на оперативном совещании в правительстве региона. По словам Механтьева, случаи заболевания зарегистрированы уже на территории 20 муниципальных районов (всего их в области 32).
- Одной из важных форм выявления как больных, так и бессимптомных носителей, является тестирование. Сегодня тесты на COVID-2019 проводят в 19 лабораториях различной форм собственности. Уже протестировано более 22 тысяч человек, – рассказал Игорь Механтьев.
Напомним, что количество заболевших в регионе достигло 211 человек. 30 выписаны, семеро умерли. В стационарах с подозрением на коронавирус находятся 262 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU