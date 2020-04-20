Доцента воронежского вуза поймали на взятке за защиту магистерской диссертации

20 Апр 2020 2020-04-20T20:15:42+03:00

Он гарантировал, что за 50 тысяч студентка получит работу, к которой не придерутся

Изменить размер текста: A A

Сколько стоит успешная защита магистерской диссертации? 55-летний доцент одной из кафедр воронежского высшего учебного заведения оценил прохождение этого экзамена в 50 тысяч рублей. Эту сумму должна была перевести на банковскую карту преподавателя одна из студенток второго курса. По предварительным данным, мужчина работал в ВГТУ.

Как сообщают в региональном ГУ МВД, преподаватель «требовал» вознаграждение не просто так - он был готов сам написать работу. Разве такое исследование могло провалиться на защите? Тем более, мужчина сам был членом государственной аттестационной комиссии по направлению подготовки магистров.

Студентка, как и договаривались, вначале перевела 25 тысяч рублей. Вторую часть суммы преподаватель уже не получил. Его задержали сотрудники ЭБиПК УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия». 55-летнему воронежцу грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, уже экс-ректора опорного вуза Сергея Колодяжного обвиняют во взятке в два миллиона рублей, якобы полученной за содействие в получение премий и общее покровительство. Есть и другое дело о мощенничестве с возвратом премий, начисленных как минимум 14 работникам вуза, на 70 миллионов рублей, в котором замешано руководство вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU