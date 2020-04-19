Число жителей Воронежской области, попавших в больницы с подозрением на коронавирус, увеличилось на 21 человека

19 Апр 2020 2020-04-19T18:35:00+03:00

Еще 21 житель Воронежской области ждет результатов тестов на коронавирус в изолированных боксах больниц. Фото: из архива «КП»

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Оперативный штаб по коронавирусу сообщил данные по заболеваемости этой страшной заразой на 18.00 19 апреля.

Ранее мы уже сообщали, что число больных коронавирусом увеличилось на 26 человек, теперь их 156. Оказалось, что стало больше людей, у которых подозревают эту болезнь. Изолированных в боксы стало 219 – на 21 больше, чем сутки назад. Неизменным осталось число выздоровевших (28) и наблюдаемых на дому (1065).

Но самое главное – с 16 апреля нет новых случаев смертей. Пока от коронавируса в нашей области умерли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU