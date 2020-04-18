В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолировали еще 14 человек
Под домашним наблюдением находятся 1065 местных жителей
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18 апреля к 19:00 число жителей Воронежская область, изолированных в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус, увеличилось до 198. За сутки их стало на 18 больше. Информация поступила из регионального оперативного штаба.
Не изменилось число местных жителей, находящихся под домашним наблюдением - 1065. А вот количество выздоровевших от коронавируса возросло до 28. Диагноз подтвердился у 130 человек. Скончались пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU