2020-04-18T19:02:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолировали еще 14 человек

Под домашним наблюдением находятся 1065 местных жителей
Юлия ДИДЕНКО
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18 апреля к 19:00 число жителей Воронежская область, изолированных в медорганизациях с подозрением на новый коронавирус, увеличилось до 198. За сутки их стало на 18 больше. Информация поступила из регионального оперативного штаба.

Не изменилось число местных жителей, находящихся под домашним наблюдением - 1065. А вот количество выздоровевших от коронавируса возросло до 28. Диагноз подтвердился у 130 человек. Скончались пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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