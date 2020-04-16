В Воронеже умер пятый пациент с коронавирусом: 39-летний гражданин Узбекистана два дня находился на ИВЛ

16 Апр 2020 2020-04-16T21:43:56+03:00

Два дня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В воронежской БСМП №8 скончался гражданин Узбекистана. Ранее у него подтвердился коронавирус. Мужчине было всего 39 лет. Это уже пятый пациент с диагнозом COVID-19. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Гражданин Узбекистана имел вид на жительство в России, он недавно вернулся в Воронеж из Москвы. Когда почувствовал себя плохо, обращаться за медицинской помощью не стал. Болел в течение 10 дней дома. Однако 8 апреля все-таки вызвал медиков. Два дня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

14 апреля 66-летний мужчина получал противовирусное лечение, находился на ИВЛ, но из-за ряда хронических заболеваний справиться с коронавирусом не смог.

Подтвержденных случаев стало на 14 больше, среди заболевших 90-летняя женщина. Зато еще четверых выписали. Таким образом, по данным на вечер 16 апреля, всего выздоровели 24 воронежца. Продолжают лечение 65 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU