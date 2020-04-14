В Воронеж вернулся велосипедист, переболевший коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T14:15:47+03:00

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Стало известно о том, что воронежский велосипедист Игорь Боев, вылечившийся от коронавируса, вернулся в столицу Черноземья. Об этом сообщил главный тренер по велоспорту Воронежской области Олег Агапов.

- Из Абу-Даби Игорь прилетел в Россию и уже 9 апреля был в Воронеже. Хотя он уже переболел коронавирусом, тем не менее, как всегда, кто побывал за границей, он должен быть на самоизоляции в течение 14 дней. Так что пока Игорь из дома не выходит, - рассказал Олег Агапов.

Напомним, 29 февраля воронежского велосипедиста сняли с соревнований отвезли в госпиталь в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с диагнозом коронавирус. В итоге он пролежал в местном госпитале ровно месяц. 31 марта пришло подтверждение, что сданные Игорем тесты показали отрицательный результат на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU