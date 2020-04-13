2020-04-13T20:30:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны результаты анализов на коронавирус прилетевших из Таиланда воронежцев

Самолет с россиянами приземлился в воронежском аэропорту 29 марта
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Среди 207 прилетевших было только 90 воронежцев, остальные – жители 12 регионов РоссииСреди 207 прилетевших было только 90 воронежцев, остальные – жители 12 регионов РоссииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Анализы на коронавирус у всех пассажиров авиарейса из Таиланда, прибывших в Воронеж в конце марта спецбортом, отрицательные. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, самолет с россиянами приземлился в воронежском аэропорту 29 марта в 12.15. Воронежцев тогда возмутило решение властей распустить всех 207 прилетевших из Таиланда туристов на самоизоляцию. Действительно, уже через несколько часов после прибытия всех пассажиров развезли по домам на специально подготовленных автобусах из-за того, что ни у кого из прилетевших не было температуры.

Среди 207 прилетевших было только 90 воронежцев, остальные – жители 12 регионов России.

Отметим, что в Воронежской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом на 13 апреля: среди инфицированных медики и родственники пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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