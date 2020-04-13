В Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции еще одного мужчину
4 апреля 45-летнему жителю Калачеевского района вручили под расписку постановление Главного государственного санитарного врача России. По этой бумаге он был обязан просидеть дома 14 дней, соблюдая режим самоизоляции. Однако в четырех стенах высидеть мужчина не смог, потянуло его подышать уличным воздухом. Днем его заметили на одной из улиц пригорода Калача - села Заброды. А уже 13 апреля в Калачеевский районный суд направили административный материал на этого гражданина.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 15 тысяч рублей.
Это уже не первый случай подобного штрафа в Воронежской области. Напомним, 7 апреля в Новоусманском районе члены комиссии, следящей за соблюдением режима самоизоляции, не застали дома 27-летнего жителя села Рождественская Хава. В конце марта он вернулся из Армении и также был обязан оставаться дома в течение 14 дней. Обоснованнованность своей поездки в Воронеж (в тот день молодой человек был как раз в столице Черноземья) он так и не объяснил, и в итоге лишился тех же 15 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU