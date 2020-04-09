2020-04-09T11:13:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Под Воронежем мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В конце марта он вернулся из Армении
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Кошелек мужчины похудеет весьма прилично.Кошелек мужчины похудеет весьма прилично.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Новоусманском районе вынесли одно из первых решений по штрафу о нарушении режима самоизоляции.

27-летний житель села Рождественская Хава в конце марта вернулся из Армении (по оперативным данным на 9 апреля, в этой бывшей союзной республике заразились коронавирусом 921 человек, 10 умерли, 138 вылечились). Ему вручили официальное постановление о необходимости соблюдать режим самоизоляции, вместе со всеми памятками и телефонами, куда и в каком случае обращаться. Однако 7 апреля участники комиссии, контролирующие соблюдение режима самоизоляции, обходили дома, зашли и к этому гражданину, но молодого человека не застали. Родственники заявили, что он поехал на прием к стоматологу в Воронеже на улицу Лизюкова. Они позвонили ему, и мужчина вернулся обратно. Члены комиссии составили протокол об административном нарушении.

В суде мужчина заявил, что вынужден был поехать к стоматологу из-за острой боли. Однако никаких документов, подтверждающих, что он после этого обращался к врачу (а если зубы, действительно, «достают», это неизбежно пришлось бы сделать), молодой человек не предоставил. Как и не объяснил, почему поехал в Воронеж, а не в располагающуюся рядом Новоусманскую районную больницу.

В итоге суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей. В случае неуплаты его привлекут к административной ответственности повторно. Тогда молодой человек будет обязан выплатить штраф вдвое больше – то есть, 30 тысяч. Также законом предусмотрена возможность административного ареста.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области провели около восьми тысяч исследований на наличие коронавируса
В Воронежской области чиновники скрывали доходы, земельные участки и счета в банках
В Воронеже задержали водителя с крупной партией героина
Работникам воронежского завода выплатили 6,3 млн задержанной зарплаты
Над Воронежской областью вертолет совершил крестный ход против коронавируса
В Воронеже назвали телефоны, по которым можно пожаловаться на невыплату зарплаты
Литературный музей показывает воронежцам онлайн экскурсию по мандельштамовским местам
Появилось видео старта ракеты с воронежским двигателем к МКС
Игроки «Факела» помогают воронежским ветеранам футбола бесплатными продуктами
В Воронеже будут судить мужчину за обещание изготовить поддельный диплом за 320 тысяч
Элеватор в Воронежской области оштрафовали за приём на работу экс-чиновника
В Воронеже девушка, хотевшая купить породистого щенка, "подарила" мошеннику 12 тысяч рублей
Воронежские активисты пожаловались на состояние дорог после зимы
В Воронеже иномарка сбила насмерть пенсионерку
Воронежцев напугали полицейские, раздающие уведомления о возможных штрафах водителям и пешеходам
В Воронеже определили адреса 4 почтовых отделений, которые будут работать по выходным
Воронежский заповедник предложил местным жителям послушать весну
В Воронеже котенка с улицы Лизюкова защитили от коронавируса
Под Воронежем подпольный производитель удобрений заработал 35 миллионов рублей