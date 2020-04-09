Под Воронежем мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T11:13:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новоусманском районе вынесли одно из первых решений по штрафу о нарушении режима самоизоляции.

27-летний житель села Рождественская Хава в конце марта вернулся из Армении (по оперативным данным на 9 апреля, в этой бывшей союзной республике заразились коронавирусом 921 человек, 10 умерли, 138 вылечились). Ему вручили официальное постановление о необходимости соблюдать режим самоизоляции, вместе со всеми памятками и телефонами, куда и в каком случае обращаться. Однако 7 апреля участники комиссии, контролирующие соблюдение режима самоизоляции, обходили дома, зашли и к этому гражданину, но молодого человека не застали. Родственники заявили, что он поехал на прием к стоматологу в Воронеже на улицу Лизюкова. Они позвонили ему, и мужчина вернулся обратно. Члены комиссии составили протокол об административном нарушении.

В суде мужчина заявил, что вынужден был поехать к стоматологу из-за острой боли. Однако никаких документов, подтверждающих, что он после этого обращался к врачу (а если зубы, действительно, «достают», это неизбежно пришлось бы сделать), молодой человек не предоставил. Как и не объяснил, почему поехал в Воронеж, а не в располагающуюся рядом Новоусманскую районную больницу.

В итоге суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей. В случае неуплаты его привлекут к административной ответственности повторно. Тогда молодой человек будет обязан выплатить штраф вдвое больше – то есть, 30 тысяч. Также законом предусмотрена возможность административного ареста.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU