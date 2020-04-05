В Воронеже соседи затравили семью с двумя детьми из-за подозрения на коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T14:33:59+03:00

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Воронежская семья, воспитывающая двоих детей, стала изгоем из-за подозрений в заболевании коронавирусом. Недавно они вернулись из загранпоездки и находились на карантине. Спустя некоторое время, женщина почувствовала признаки ОРВИ и обратилась к врачам. У нее экстренно взяли анализ на наличие коронавируса. Каким-то образом это стало известно соседям и те в страхе заразиться устроили семье настоящую травлю.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что результаты анализов у женщины оказались отрицательными. Более того, в микрорайоне, где проживает семья, нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, заверила руководитель пресс-службы ведомства Оксана Козлова. При этом она отметила, что в такой ситуации может оказаться каждый, и это не повод терять человеческое лицо и проявлять агрессию к соседям.

Напомним, раньше воронежцы проявляли беспокойство по поводу туристов, вернувшихся в разгар эпидемии из Тайланда и разъехавшихся по своим домам. Горожане сомневались, что те будут неукоснительно соблюдать карантин. Сообщалось и о том, что некоторые из туристов вскоре после возвращения отправились в магазины, но реального подтверждения нарушения противоэпидемического режима зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU