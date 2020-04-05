Ночной пожар в Воронежской области: один человек погиб, второй – в больнице
Причина ЧП – курение
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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Стали известны подробности ночного пожара в селе Н.Марьино Лискинского района. Как рассказали «КП»-Воронеж в пресс-службе ГУ МЧС по области, в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчина и пострадал 62-летний. Последнего доставили в местную больницу. У него ожоги.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
Напомним, пожар, уничтоживший дом площадью 60 квадратных метров, возник в начале пятого утра 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU