2020-04-05T10:14:20+03:00
Происшествия

Ночной пожар в Воронежской области: один человек погиб, второй – в больнице

Причина ЧП – курение
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областиФото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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Стали известны подробности ночного пожара в селе Н.Марьино Лискинского района. Как рассказали «КП»-Воронеж в пресс-службе ГУ МЧС по области, в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчина и пострадал 62-летний. Последнего доставили в местную больницу. У него ожоги.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Напомним, пожар, уничтоживший дом площадью 60 квадратных метров, возник в начале пятого утра 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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