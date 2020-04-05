Ночной пожар в Воронежской области: один человек погиб, второй – в больнице

5 Апр 2020 2020-04-05T10:14:20+03:00

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Стали известны подробности ночного пожара в селе Н.Марьино Лискинского района. Как рассказали «КП»-Воронеж в пресс-службе ГУ МЧС по области, в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчина и пострадал 62-летний. Последнего доставили в местную больницу. У него ожоги.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Напомним, пожар, уничтоживший дом площадью 60 квадратных метров, возник в начале пятого утра 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU