В ночь на воскресенье в Воронежской области сгорели два дома и машина

5 Апр 2020 2020-04-05T09:48:07+03:00

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Неспокойной выдалась для воронежских спасателей минувшая ночь. Сразу в трех населенных пунктах возникли серьезные пожары.

Часом позже вспыхнул жилой дом в с.Козловка Терновского района. В результате пожара сгорела и рухнула крыша по всему периметру постройки лощадью 120 квадратных метров. На месте работали семь спасателей и две пожарных машины. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в 2.39 сообщение о пожаре пришло из Центрального района Воронежа. На дороге у поворота на поселок Рыбачий по неизвестной пока причине загорелся автомобиль «Мицубиси ASX». Огонь распространялся очень быстро. Спасти машину не удалось: от нее осталась груда обугленного металла. На месте пожара работали 4 человека и одна единица техники.

Сейчас дознаватели выясняют причины всех ЧП. "Комсомолка" уточняет информацию о пострадавших в ГУ МЧС по области.

ИСТОЧНИК KP.RU