Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 4 апреля выросло до четырех

4 Апр 2020 2020-04-04T12:11:11+03:00

Речь идет о пациентах, у которых ранее подтвердилась новая инфекция после поездок за рубеж Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В Воронежской области двое человек вылечились от коронавируса. Речь идет о пациентах, у которых ранее подтвердилась новая инфекция после поездок за рубеж. Один из них выписан вчера, второй будет выписан сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Таким образом число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 4 апреля 2020 года выросло до четырех. Напомним, до этого 31 марта из Новоусманской районной больницы выписали первых двух пациентов, излечившихся от коронавируса. Это была 23-летняя гражданка Украины, постоянно проживающая в Польше, и 36-летний воронежец. Они перелетали авиалиниями внутри Европы.

В то же время, 4 апреля, Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом еще у двух человек, находящихся в Воронежской области. При этом они не были в последнее время за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU