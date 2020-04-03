В Воронежской области опрокинулась иномарка: ранен водитель

3 Апр 2020 2020-04-03T10:30:53+03:00

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В четверг, 2 апреля, в 16.50 в Бутурлиновском районе случилось ДТП, в котором пострадал водитель.

- На 46-километре трассы «Дон» 54-летний местный житель, ехавший на «Хендай-Солярис» не справился с управлением, машину занесло, и она опрокинулась. Водитель получил травмы, его отвезли в больницу, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, в тот же день около 19.30 в Воронеже на улице Саврасова водитель 14-й «Лады» также потерял контроль над машиной и врезался в дерево. Капот машины был страшно искорежен, мужчина чудом выжил, он отделался сотрясением мозга.

- Всего 2 апреля зарегистрировали 52 ДТП, из них 34 – в Воронеже, 15 – в районах, 3 – на федеральных трассах, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU