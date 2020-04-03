В Воронеже водитель «Лады» врезался в дерево

3 Апр 2020 2020-04-03T09:15:04+03:00

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В четверг, 2 апреля, в 19.38 на улице Саврасова Левобережного района случилось ДТП. Водитель 14-й «Лады», ехавший со стороны улицы Новосибирской, не справился с управлением и врезался в дерево. Вся передняя часть машины превратилась в металлическое крошево. На месте аварии работали не только инспекторы ГИБДД, но и сотрудники МЧС.Как сообщают очевидцы аварии, водителя увезли на скорой, он был жив, но не трезв.

В региональном УГИБДД сообщили о состоянии водителя:

- 27-летний мужчина госпитализирован в больницу "Электроника". Предварительный диагноз - сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU