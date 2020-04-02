Продление нерабочей недели в Воронеже: до какого числа будет действовать режим самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T21:21:04+03:00

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Режим нерабочих дней в Воронеже, впрочем как и по всей стране, будет продлен до конца апреля. Об этом стало известно после телевизионного обращения к жителям России президента Владимира Путина. При этом работодатели должны будут сохранить своим сотрудникам зарплату.

Пока официально не сообщалось, до какого срока будет действовать режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области. Впрочем, он и до этого по сути был введен на бессрочный период - до особого распоряжения. Напомним, с 31 марта жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости.

Опять же, если ситуация будет складываться благоприятно, то режим нерабочих дней может быть приостановлен и раньше 30 апреля - следовательно и в режиме самоизоляции не будет необходимости.

Только 1 апреля утвердили единую справку, по которой сотрудники различных предприятий и учреждений смогут выходить из дома на работу в период самоизоляции.

В Воронеже уже создали Комиссию по экономической безопасности. Опубликован стартовый пакет мер поддержки местной экономики. В первую очередь он ориентирован на те отрасли, которые сильнее всего пострадали за последние месяцы. Его разрабатывали совместно с бизнесом

Та же комиссия будет пристально следить и за платежеспособностью населения и ситуацией на рынке труда. Не секрет, что некоторые воронежцы боятся, что работодатель просто окажется не готов платить им средства целый месяц, при том, что само дело будет простаивать.

Число жителей Воронежская область, изолированных в медицинские боксы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, увеличилось до 42. Это данные на 19:00 2 апреля от регионального оперативного штаба. По-прежнему подтвержден диагноз в 12 случаях: десять из этих пациентов еще лечатся, их состояние удовлетворительное, еще двое выздоровели и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU