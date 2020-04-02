2020-04-02T13:17:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Как в Воронеже полицейские из-за угрозы коронавируса будут проверять находящихся на улице людей

Пока они могут давать только рекомендации вернуться домой
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские пока могут только убеждать вернуться домой, но скоро все может измениться.Полицейские пока могут только убеждать вернуться домой, но скоро все может измениться.Фото: из архива «КП»
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Источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией, пояснил «КП-Воронеж», как будут работать полицейские с людьми, которых они увидели на улице:

- На данный момент не принят региональный законодательный акт, регулирующий эту процедуру. Поэтому пока полицейские могут только остановить гражданина, проверить у него документы и порекомендовать вернуться домой. А вот в отношении наших земляков, вернувшихся из-за границы, уже действуют достаточно жесткие законодательные нормы. Они могут быть оштрафованы по статье 19.4 КоАП РФ за неповиновение законным требованиям должностного лица, пока предусматривающую ответственность от 500 до 1000 рублей, и по статье 19.5 КоАП РФ «Действия (бездействие), совершенные в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)» - от 4 до 5 тысяч рублей. Скоро наказание будет еще жестче. А если по вине того или иного туриста заразился человек, то здесь вступает в силу уже статья 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Пока не вступили в силу новые, гораздо более жесткие нормы, если по вашей вине просто кто-то заболел, предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, а если умер – то уже может быть лишение свободы на пять лет.

Напомним, в правительстве Воронежской области сообщили о том, что теперь нужно носить с собой справку с места работы, если вы вынуждены туда ездить во время режима всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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