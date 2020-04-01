2020-04-01T18:45:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуска в Воронеже в период самоизоляции: кто может получить и где

Какую справку должен иметь житель Воронежской области, чтобы спокойно выйти из дома
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На улицах города стало пустыннееНа улицах города стало пустыннееФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области утвердили единую справку, по которой сотрудники различных предприятий и учреждений смогут выходить из дома на работу в период самоизоляции. Об этом 1 апреля сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Напомним, в регионе до особого распоряжения ввели режим всеобщей самоизоляции с 31 марта. Жителям запретили выходить из дома без острой необходимости.

Соответственно работодатели будут выдавать справки своим сотрудникам для перемещения по региону. При этом они будут нести персональную ответственность за выдачу таких документов.

Так должна выглядеть справка

Так должна выглядеть справка

В свою очередь усилят и круглосуточное патрулирование. Полицейские будут проверять у людей справки от работодателей, они должны соответствовать унифицированной форме, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Напомним, в ближайшее время могут вступить в силу изменения в ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Для граждан, нарушивших самоизоляцию, штраф планируют увеличить - тогда он составит от 15 до 300 тысяч рублей. Но пока практики применения его не было.

В законе прописана простая формулировка: наказывать будут всех, кто нарушил действующие санитарные правила, гигиенические нормативы или не выполнял противоэпидемические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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