Воронеж говорит: голосовой трафик и интернет на удаленке бьют рекорды

2 Апр 2020 2020-04-02T12:34:59+03:00

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Рекордный рост в Воронеже демонстрирует голосовой трафик. По данным МТС, количество совершенных голосовых вызовов за последние две недели марта уверенно смещается в сторону спальных районов. Количество вызовов в рабочее время, совершенных жителями удаленных от центра жилых кварталов, на 20% превышает количество звонков из деловой части города в этот же период. Самыми «говорящими» и активно работающими стали ЖК Олимпийский и жилые массивы в районе ТЦ «Европа» - количество вызовов отсюда увеличилось втрое по сравнению с началом месяца. Не менее активно работали и обсуждали рабочие вопросы воронежцы, проживающие в Советском районе города - на ул. Космонавтов в районе пам. Самолета и на ул. Южно-Моравской, включая многоэтажную застройку у Парка оптимистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU