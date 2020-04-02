В Воронеже пересмотрели режим работы маршрутных автобусов в период самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T10:31:22+03:00

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Общее падение пассажиропотока в общественном транспорте составило 81,3% по сравнению с «досамоизоляционным» периодом. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. При этом на линии работает 35,8% автобусов от среднего выпуска в будний день.

Однако 1 апреля в соцсетях появились сообщения, что, несмотря на объявленный режим всеобщей самоизоляции, утром и вечером автобусы на некоторых маршрутах общественного транспорта переполнены.

1 апреля, например, работали 383 машины разного класса. 2 апреля на работу вышли уже 429 маршруток. Добавлено 46 автобусов. В частности власти отреагировали на жалобы по маршруту №15а - его выпуск увеличен.

- Наибольшее падение пассажиропотока пришлось на понедельник, который стал нерабочим днем (56,6% по сравнению с пятницей). В день объявления губернатором режима всеобщей самоизоляции - еще на 13,5% по сравнению с понедельником. На 29% пассажиропоток упал 1 апреля от показателей предыдущего дня, - комментирую в мэрии. - Горожанам следует понимать, что совершать поездки в этот период по городу можно только и исключительно в случае крайней необходимости. Оставайтесь дома, берегите себя, своих близки и всех сограждан!

Напомним максимальное время ожидание автобуса в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 16.30 до 19.00) увеличилось до получаса, а в остальное время – до часа.

- В часы пик мы поддерживаем интервалы движения наших автобусов в пределах 10-20 минут. Это решение было принято после череды обращений пассажиров, которые поступали на наш сайт и по телефону. Мы пошли навстречу жителям города, несмотря на повышенные издержки, чтобы избежать скученности в автобусах, и, как следствие, не допустить повышения риска заражения коронавирусной инфекцией. Безопасность горожан в этот непростой период - превыше всего, - прокомментировал ситуацию Владимир Георгиевский, исполнительный директор «АТП-1».

ИСТОЧНИК KP.RU