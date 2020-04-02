2020-04-02T09:35:18+03:00
Общество

Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту

Снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах
Поделиться:
Изменить размер текста:

Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций — быстро, удобно и безопасно, не выходя из дома».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24